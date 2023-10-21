Із-під завалів напівзруйнованого житлового будинку у Запоріжжі врятували рудого кота: відео

Близько 12 годин чотирилапий перебував під руїнами.

Скріншот із відео

Домашнім улюбленцям так само як і нам складно, адже вони також бояться сирен, здригаються від вибухів, травмуються та гинуть від ворожих ударів.

Рятувальники ДСНС показали рудого котика, якого врятували. Його дістали з-під завалів напівзруйнованого житлового будинку у Запоріжжі.

«Близько 12 годин чотирилапий перебував під руїнами будівельних конструкцій», - наголосили у ДСНС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.