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  1. У світі

ЄС продовжив тимчасовий захист для українських шукачів притулку

17:24, 21 жовтня 2023
Українцям, які отримали тимчасовий захист, гарантується низка прав.
ЄС продовжив тимчасовий захист для українських шукачів притулку
Джерело фото: Getty Images/iStockphoto
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Європейський Союз офіційно затвердив рішення про продовження тимчасового захисту для українців до 4 березня 2025 року. Про це повідомляється на сайті Європейської комісії.

Рішення ухвалили з метою підтримки українців, які через війну вимушено виїхали за кордон, пояснюють у Мінреінтеграції.

27 вересня 2023 року міністри досягли політичної домовленості щодо продовження тимчасового захисту до 4 березня 2025 року. А вже 19 жовтня рішення було прийнято офіційно.

Українцям, які отримали тимчасовий захист, гарантується низка прав. Зокрема, таких як право на працевлаштування, освіту, медичне обслуговування, а також дозвіл на проживання.

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