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  1. В мире

ЕС продлил временную защиту для украинских искателей приюта

17:24, 21 октября 2023
Украинцам, получившим временную защиту, гарантируется ряд прав.
ЕС продлил временную защиту для украинских искателей приюта
Источник фото: Getty Images/iStockphoto
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Европейский Союз официально утвердил решение о продлении временной защиты для украинцев до 4 марта 2025 года. Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии.

Решение было принято с целью поддержки украинцев, которые из-за войны вынужденно выехали за границу, объясняют в Минреинтеграции.

27 сентября 2023 года министры достигли политической договоренности о продлении временной защиты до 4 марта 2025 года. А уже 19 октября решение было принято официально.

Украинцам, получившим временную защиту, гарантируется ряд прав. В частности, таких как право на трудоустройство, образование, медицинское обслуживание, а также разрешение на проживание.

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