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Между Газой и Египтом открыли пограничный пункт «Рафах», — посольство США

11:38, 21 октября 2023
Как долго КПП будет открыт неизвестно.
Между Газой и Египтом открыли пограничный пункт «Рафах», — посольство США
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Пограничный пункт «Рафах» между Газой и Египтом откроется в субботу, 21 октября, в 10:00 по местному времени. Об этом сообщило посольство США в Израиле.

В посольстве также отметили, что пока не владеют информацией, как долго он будет оставаться открытым для выезда из Газы иностранных граждан.

Американские дипломаты ожидают, что многие люди будут пытаться пересечь границу в случае ее открытия. Посольство предупреждает граждан США, пытающихся въехать в Египет, что следует ожидать «потенциально хаотической и беспорядочной среды с обеих сторон границы».

«Ситуация остается динамичной и изменчивой, а среда безопасности - непредсказуемой. Вы должны оценить свою личную безопасность, прежде чем решить двигаться к границе или пытаться пересечь ее», - говорится в сообщении.

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