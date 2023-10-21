БПЛА и средства РЭБ будут скорее попадать в войска: Правительство поддержало предложение Минобороны

Правительство поддержало постановление, разработанное Минобороны.

Источник фото: armyinform.com.ua

Теперь допуск беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы к эксплуатации будет производиться на основании акта совместных ведомственных испытаний или по результатам изучения заявленных тактико-технических характеристик.

Также госзаказчик сможет закупать БПЛА и средства РЭС, если они провели с производителями совместные ведомственные испытания.

Как сообщили в Министерстве обороны, Правительство поддержало постановление, разработанное Минобороны.

Так, до этого процесс допуска к эксплуатации был длительным – изучение технической документации, проведение испытаний, определение и получение потребности от Вооруженных Сил.

«Отныне Генштаб будет утверждать технические требования для БПЛА с указанием тактико-технических характеристик, которым должны соответствовать такие товары, для допуска к эксплуатации.

Кроме того, на Генштаб возложена обязанность утверждать технические требования к средствам РЭБ и их текущую потребность по каждому типу РЭБ», - подчеркнули в Минобороны.

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