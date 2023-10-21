БПЛА та засоби РЕБ швидше потраплятимуть у війська: Уряд підтримав пропозицію Міноборони.

Уряд підтримав постанову, розроблену Міноборони.

Джерело фото: armyinform.com.ua

Тепер допуск безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби до експлуатації відбуватиметься на підставі акту спільних відомчих випробувань або за результатами вивчення заявлених тактико-технічних характеристик.

Також держзамовник зможе закуповувати БПЛА та засоби РЕБ, якщо вони провели із виробниками спільні відомчі випробування.

Як повідомили у Міністерстві оборони, Уряд підтримав постанову, розроблену Міноборони.

Так, до цього процес допуску до експлуатації був тривалим – вивчення технічної документації, проведення випробувань, визначення та отримання потреби від Збройних Сил.

«Відтепер Генштаб затверджуватиме технічні вимоги для БПЛА із зазначенням тактико-технічних характеристик, яким мають відповідати такі товари, для допуску до експлуатації.

Крім того, на Генштаб покладений обов’язок затверджувати технічні вимоги до засобів РЕБ та їхню поточну потребу за кожним типом РЕБ», - наголосили у Міноборони.

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