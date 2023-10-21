У Чернівцях сталася пожежа у квартирі через електрочайник, який поклали на газову плиту

Бригада АДС, яка прибула на виклик, обстежила квартиру та виявила, що причиною займання став електрочайник.

Джерело фото: facebook.com/chernivtsihaz

У Чернівцях на днях сталася пожежа в одній із квартир. Про пожежу ДСНС повідомила у аварійно-диспетчерську службу «Чернівцігазу».

У пресслужбі АТ «Оператор газорозподільної системи "Чернівцігаз"» розповіли, що бригада АДС, яка прибула на виклик, обстежила квартиру та виявила, що причиною займання став електрочайник, який жінка похилого віку поклала на газову плиту.

На щастя, постраждалих немає.

Джерело фото: facebook.com/chernivtsihaz

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