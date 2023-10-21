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  1. В Україні

Скільки складає середня пенсія в Україні

13:37, 21 жовтня 2023
Де в Україні найбільші та найменші пенсії.
Скільки складає середня пенсія в Україні
Зображення: freepik.com
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За третій квартал 2023 року середня пенсія по країні зросла на 39 грн та наразі складає 5350,33 грн/146$.

Як повідомили на платформі відкритих даних «Опендатабот», 3,57 млн пенсіонерів — це трохи більше третини від загальної кількості — отримують виплати на цьому рівні або вище. З них майже третина (1,13 млн осіб) отримують пенсії більше 10 тис. грн. На ці категорії пенсіонерів припадає 59% від загальної суми пенсійних виплат в країні.

29% або 3,08 млн українців отримують пенсії від 2 до 3 тис. грн. Виплати менші за 2 тисячі грн отримують менше 1% пенсіонерів в країні — 63 862 людини.

Наразі у 8 регіонах (Київ, Рівненщина, Донеччина, Луганщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запорізька та Київська області) пересічна пенсія вища за середню по країні. У ще одній області — Харківській — виплати тримаються на рівні середніх по країні.

Найбільша середня пенсія у Києві — 7 219 грн. Це на 35% більше за середню пенсію по країні. А найменша середня пенсія на Тернопільщині — 4041 грн, на 14% менше за середню виплату по Україні.

За 3 квартал поточного року ще на 7% зросла середня пенсія у Рівненській області — до 6674 грн. Це на 25% більше за середній показник по країні.

Кількість пенсіонерів продовжує зменшуватись. Протягом третього кварталу 2023 року в Україні стало на 12 368 пенсіонерів менше. Загалом пенсійні виплати від держави отримує 10 539 968 осіб.

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