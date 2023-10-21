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  1. В Україні

Україна повернула артефакти, які викрала рф на окупованих територіях

13:19, 21 жовтня 2023
Було повернуто древню зброю від часів енеоліту до середньовіччя.
Україна повернула артефакти, які викрала рф на окупованих територіях
Ілюстративне фото
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Україна повернула 14 цінних історичних артефактів, які були викрадених росіянами з тимчасово окупованих територій. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

Так, було повернуто древню зброю від часів енеоліту до середньовіччя.

«Можна образно сказати, що в Україну надійшла партія зброї. Це древня зброя від часів енеоліту до середньовіччя. Міністерством прийнято рішення передати на тимчасове зберігання 14 артефактів Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра», а потім МКІП визначить місце їх експонування», - сказав тимчасово виконуючий обов'язки міністра культури Ростислав Карандєєв.

Він також подякував всім, хто допомагає повернути українські цінності та зазначив, що цього разу це результат роботи Служби зовнішньої розвідки України та МЗС, посольства США в Україні.

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