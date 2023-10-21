Украина вернула артефакты, которые похитила рф на оккупированных территориях

Было возвращено древнее оружие от времен энеолита в средневековье.

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Украина вернула 14 ценных исторических артефактов, похищенных россиянами с временно оккупированных территорий. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.

Так, было возвращено древнее оружие со времен энеолита до средневековья.

«Можно образно сказать, что в Украину пришла партия оружия. Это древнее оружие от времен энеолита до средневековья. Министерством принято решение передать на временное хранение 14 артефактов Национальному заповеднику «Киево-Печерская лавра», а затем МКИП определит место их экспонирования», - сказал временно исполняющий обязанности министра культуры Ростислав Карандеев.

Он также поблагодарил всех, кто помогает вернуть украинские ценности и отметил, что в этот раз это результат работы Службы внешней разведки Украины и МИД, посольства США в Украине.

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