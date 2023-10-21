Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Ответственность за ошибки в классификации должностей госслужбы будет на руководителях госорганов – НАГС

Классификацию должностей госорганам и судам будет необходимо осуществить в течение месяца.

Суд вправе распечатывать электронные документы только при необходимости или полностью вести дело в электронной форме, - решение ВСП

Если ранее материалы дела формировались и хранились исключительно в бумажной форме, теперь вводится возможность ведения дела судом в бумажной, электронной или смешанной форме.

Большая Палата Верховного Суда решила вопрос о праве граждан на возмещение после реквизиции и мобилизации их недвижимости государством

Дом, который приобрела пенсионерка, использовали под опорный пункт, она обратилась в суд за возмещением, - Большая Палата Верховного Суда указала, что использование военнослужащими ВСУ имущества истицы – это исполнение истицей как гражданкой Украины конституционных обязанностей, и не может быть деянием, которым ей причинен моральный вред.

Вакантные должности в штате госучреждений и в аппаратах судов необходимо сократить – Минфин

В Правительстве и Министерстве финансов настаивают на финансировании только действующих служащих.

Верховный Суд сделал вывод о закрытии уголовного производства в связи с истечением сроков досудебного расследования

Норма УПК о закрытии уголовного производства в случае, если после уведомления лицу о подозрении истек срок досудебного расследования, применяется к уголовным производствам, внесенным в ЕРДР с 16 марта 2018 года.

  1. В Украине

Украина вернула артефакты, которые похитила рф на оккупированных территориях

13:19, 21 октября 2023
Было возвращено древнее оружие от времен энеолита в средневековье.
Украина вернула артефакты, которые похитила рф на оккупированных территориях
Иллюстративное фото
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Украина вернула 14 ценных исторических артефактов, похищенных россиянами с временно оккупированных территорий. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.

Так, было возвращено древнее оружие со времен энеолита до средневековья.

«Можно образно сказать, что в Украину пришла партия оружия. Это древнее оружие от времен энеолита до средневековья. Министерством принято решение передать на временное хранение 14 артефактов Национальному заповеднику «Киево-Печерская лавра», а затем МКИП определит место их экспонирования», - сказал временно исполняющий обязанности министра культуры Ростислав Карандеев.

Он также поблагодарил всех, кто помогает вернуть украинские ценности и отметил, что в этот раз это результат работы Службы внешней разведки Украины и МИД, посольства США в Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Яковлєв
    Олександр Яковлєв
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду