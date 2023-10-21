Пришла повестка, но у работника есть бронь: нужно ли идти в ТЦК

Представители ТЦК не имеют права мобилизовать человека, имеющего бронирование от службы в армии.

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Мобилизовать могут мужчин призывного возраста, у которых нет отсрочки и по состоянию здоровья могут выполнять военную обязанность.

Стало известно, могут ли мобилизовать мужчину, если у него есть бронь от мобилизации, и что делать, если забронированному пришла повестка. Об этом сообщают Факты ICTV.

Бронирование – это отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставляемая работникам органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций с целью обеспечения их функционирования в особый период.

Бронированию подлежат работающие военнообязанные:

в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задания (заказы);

на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины, других военных формирований;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Согласно закону Украины О мобилизации, представители ТЦК не имеют права мобилизовать человека, имеющего бронирование от службы в армии.

Впрочем, работники военкоматов часто злоупотребляют своими полномочиями и по неосведомленности граждан выдают повестки забронированным людям, отправляют на прохождение ВЛК и далее распределяют по воинским частям для несения службы.

В любом случае, если человек получил повестку, он должен явиться в ТЦК и предоставить все имеющиеся документы.

«Когда вам пришла повестка, нужно явиться в ТЦК и предоставить этот выписку приказа о бронировании. Вас конечно могут попросить уточнить ваши данные. Также могут попросить пройти военно-врачебную комиссию, но не имеют права вас мобилизовать, в связи с тем, что у вас есть бронь», – отметил адвокат Ростислав Кравец.

Если человек знает, что в его ТЦК работают недобросовестные работники, можно позвонить по телефону, уточнить детали и отправить имеющееся бронирование по почте – ценным письмом.

«Обычно у ТЦК часто злоупотребляют своими полномочиями и не хотят брать ваши документы, мол, давайте сначала пройдите ВЛК, а потом мы посмотрим, что там у вас за документы. Поэтому вы можете отправить копию этого выписки приказа о наличии у вас брони по почте, ценным письмом, это обезопасит вас от неправомерных действий представителей ТЦК, – отметил адвокат.

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