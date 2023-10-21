В Киеве завершился сезон велопатруля: какие результаты

В столице закончился нынешний сезон велопатруля. Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева.
В течение велосезон охранники порядка патрулировали парки, скверы и обеспечивали охрану публичного порядка. Выявляли нетрезвых водителей, поддельные документы и наркопреступления.
Совместными усилиями двухколесные экипажи:
- обработали 2040 вызовов;
- вынесли 10345 постановлений за нарушение правил дорожного движения;
- составили 98 протоколов за нарушение ПДД;
- составили 1742 админматериала за нарушение общественной безопасности;
- выявили 40 нарушений криминального характера.
Также мы писали, что закончили сезон в столице патрульные на байках.
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