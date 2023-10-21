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Суд вправе распечатывать электронные документы только при необходимости или полностью вести дело в электронной форме, - решение ВСП

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В Киеве завершился сезон велопатруля: какие результаты

12:34, 21 октября 2023
Экипажи вынесли 10345 постановлений за нарушение правил дорожного движения.
В Киеве завершился сезон велопатруля: какие результаты
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В столице закончился нынешний сезон велопатруля. Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева.

В течение велосезон охранники порядка патрулировали парки, скверы и обеспечивали охрану публичного порядка. Выявляли нетрезвых водителей, поддельные документы и наркопреступления.

Совместными усилиями двухколесные экипажи:

  • обработали 2040 вызовов;
  • вынесли 10345 постановлений за нарушение правил дорожного движения;
  • составили 98 протоколов за нарушение ПДД;
  • составили 1742 админматериала за нарушение общественной безопасности;
  • выявили 40 нарушений криминального характера.

Также мы писали, что закончили сезон в столице патрульные на байках.

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