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У Києві завершився сезон велопатруля: які результати

12:34, 21 жовтня 2023
Екіпажі винесли 10 345 постанов за порушення правил дорожнього руху.
У Києві завершився сезон велопатруля: які результати
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В столиці завершився цьогорічний сезон велопатруля. Про це повідомили у Патрульній поліції Києва.

Впродовж велосезону охоронці порядку патрулювали парки, сквери та забезпечували охорону публічного порядку. Виявляли нетверезих водіїв, підроблені документи та наркозлочини.

Спільними зусиллями двоколісні екіпажі:

  • опрацювали 2 040 викликів;
  • винесли 10 345 постанов за порушення правил дорожнього руху;
  • склали 98 протоколів за порушення ПДР;
  • склали 1 742 адмінматеріали за порушення громадської безпеки;
  • виявили 40 порушень кримінального характеру.

Також ми писали, що закінчили сезон у столиці патрульні на байках.

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