У Києві завершився сезон велопатруля: які результати

В столиці завершився цьогорічний сезон велопатруля. Про це повідомили у Патрульній поліції Києва.
Впродовж велосезону охоронці порядку патрулювали парки, сквери та забезпечували охорону публічного порядку. Виявляли нетверезих водіїв, підроблені документи та наркозлочини.
Спільними зусиллями двоколісні екіпажі:
- опрацювали 2 040 викликів;
- винесли 10 345 постанов за порушення правил дорожнього руху;
- склали 98 протоколів за порушення ПДР;
- склали 1 742 адмінматеріали за порушення громадської безпеки;
- виявили 40 порушень кримінального характеру.
Також ми писали, що закінчили сезон у столиці патрульні на байках.
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