У Києві завершився сезон велопатруля: які результати

Екіпажі винесли 10 345 постанов за порушення правил дорожнього руху.

В столиці завершився цьогорічний сезон велопатруля. Про це повідомили у Патрульній поліції Києва.

Впродовж велосезону охоронці порядку патрулювали парки, сквери та забезпечували охорону публічного порядку. Виявляли нетверезих водіїв, підроблені документи та наркозлочини.

Спільними зусиллями двоколісні екіпажі:

опрацювали 2 040 викликів;

винесли 10 345 постанов за порушення правил дорожнього руху;

склали 98 протоколів за порушення ПДР;

склали 1 742 адмінматеріали за порушення громадської безпеки;

виявили 40 порушень кримінального характеру.

Також ми писали, що закінчили сезон у столиці патрульні на байках.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.