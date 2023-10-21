США та Ізраїль розглядають можливість створення тимчасового уряду у секторі Гази, — ЗМІ

Будь-яка така можливість потребуватиме підтримки з боку арабських країн у всьому регіоні.

Американські та ізраїльські офіційні особи обговорюють можливість створення в секторі Гази тимчасового уряду за підтримки ООН та за участі урядів арабських країн після витіснення з анклаву бойовиків ХАМАС. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на людей, знайомих з обговореннями.

Обговорення все ще перебувають на ранній стадії та залежать від подій, які поки не відбулися, зокрема від успіху наземної атаки Ізраїлю.

Співрозмовники агенції зазначили, що будь-яка така можливість потребуватиме підтримки з боку арабських країн у всьому регіоні.

Колишній старший аналітик з Близького Сходу в Центральному розвідувальному управлінні США Вільям Ашер заявив, що створити тимчасовий уряд «було б неймовірно важко», а отримати згоду арабських урядів на це — ще складніше.

«План, який передбачає участь арабських урядів, вимагатиме серйозних змін у тому, як арабські держави приймають ризик і співпрацюють одна з одною», — сказав Ашер.

Лідер ізраїльської опозиції Яїр Лапід запропонував повернути контроль над сектором Гази палестинській владі, яка зазнала поразки від ХАМАС на виборах у 2006 році.

«Я вважаю, що зрештою найкращим буде те, що Палестинська влада повернеться в Газу», — сказав він у четвер, 19 жовтня.

Проте колишній старшого офіцер ЦРУ Тед Сінгер вважає, що Палестинська влада і палестинська діаспора в Йорданіїї та Лівані не можуть запропонувати «життєздатної альтернативи», оскільки більше не мають довіри та «втратили значущі зв’язки з Газою».

Раніше ми писали, що Байден запросив у Конгресу 61 млрд доларів для України та $14 млрд для Ізраїлю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.