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США та Ізраїль розглядають можливість створення тимчасового уряду у секторі Гази, — ЗМІ

10:19, 21 жовтня 2023
Будь-яка така можливість потребуватиме підтримки з боку арабських країн у всьому регіоні.
США та Ізраїль розглядають можливість створення тимчасового уряду у секторі Гази, — ЗМІ
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Американські та ізраїльські офіційні особи обговорюють можливість створення в секторі Гази тимчасового уряду за підтримки ООН та за участі урядів арабських країн після витіснення з анклаву бойовиків ХАМАС. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на людей, знайомих з обговореннями.

Обговорення все ще перебувають на ранній стадії та залежать від подій, які поки не відбулися, зокрема від успіху наземної атаки Ізраїлю.

Співрозмовники агенції зазначили, що будь-яка така можливість потребуватиме підтримки з боку арабських країн у всьому регіоні.

Колишній старший аналітик з Близького Сходу в Центральному розвідувальному управлінні США Вільям Ашер заявив, що створити тимчасовий уряд «було б неймовірно важко», а отримати згоду арабських урядів на це — ще складніше.

«План, який передбачає участь арабських урядів, вимагатиме серйозних змін у тому, як арабські держави приймають ризик і співпрацюють одна з одною», — сказав Ашер.

Лідер ізраїльської опозиції Яїр Лапід запропонував повернути контроль над сектором Гази палестинській владі, яка зазнала поразки від ХАМАС на виборах у 2006 році.

«Я вважаю, що зрештою найкращим буде те, що Палестинська влада повернеться в Газу», — сказав він у четвер, 19 жовтня.

Проте колишній старшого офіцер ЦРУ Тед Сінгер вважає, що Палестинська влада і палестинська діаспора в Йорданіїї та Лівані не можуть запропонувати «життєздатної альтернативи», оскільки більше не мають довіри та «втратили значущі зв’язки з Газою».

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