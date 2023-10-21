Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Вакантні посади в штаті держустанов та в апаратах судів необхідно скоротити – Мінфін

В Уряді та Міністерстві фінансів наполягають на фінансуванні лише працюючих службовців.

Верховний Суд зробив висновок щодо закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків досудового розслідування

Норма КПК щодо закриття кримінального провадження у разі, якщо після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, застосовується до кримінальних проваджень, які внесені до ЄРДР з 16 березня 2018 року.

Кабмін вніс зміни до Правил дорожнього руху

Передбачено нові обов’язки для водіїв.

ДБР запровадить електронну систему управління кримінальними провадженнями

Уряд перерозподілив видатки задля запровадження в Державному бюро розслідувань електронної системи управління кримінальними провадженнями.

Україна фактично формує для світу стандарти притягнення до відповідальності за злочини проти довкілля як воєнні злочини, - Андрій Костін

Наша країна об’єднує світ задля забезпечення невідворотності покарання для воєнних злочинців та створення відповідних стандартів притягнення до відповідальності тих, хто намагатиметься скоїти аналогічні злочини в інших частинах світу, - Генеральний прокурор України Андрій Костін.

  1. У світі
  2. / В Україні

США та ЄС допоможуть в розробці плану відновлення України

09:49, 21 жовтня 2023
План повинен включати реформи в економіці, верховенстві права і демократизації, а також допомогу у відновленні та реконструкції.
США та ЄС допоможуть в розробці плану відновлення України
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Євросоюз та США готові допомогти Україні розробити «План України» - документа з переліком реформ та пріоритетів у відновленні. План допоможе наблизити вступ до Євросоюзу. Про це йдеться у заяві, випущеній за підсумками саміту ЄС - США, що відбувся в п'ятницю 20 жовтня.

Так, Штати та ЄС підтвердили готовність підтримувати Україну «стільки, скільки буде потрібно», зокрема у розробці Плану України.

Європейські та американські лідери заявили, що потрібно допомогти Україні, щоб росія не змогла зруйнувати її економіку.

«Як співголови разом із Україною, Міжвідомчою донорською координаційною платформою ми працюємо разом із Україною над розробкою її Плану України (Ukraine Plan), який є частиною її європейського шляху», - написано в заяві.

План повинен включати реформи в економіці, верховенстві права і демократизації, а також допомогу у відновленні та реконструкції, підкреслюють лідери США та ЄС.

Вони окремо підтверджують, що продовжуватимуть надавати Україні фінансування для досягнення цих цілей - зокрема, захисту, ремонту та відновлення її енергетичного сектору відповідно до стандартів ЄС.

«Ми визнаємо відданість Україні та її прогресу у здійсненні реформ та наголошуємо на стратегічній важливості процесу вступу до ЄС», - додають автори заяви.

План України – це програма відновлення та розвитку країни на найближчі 4 роки.

План складатиметься із шести блоків, які сформують бачення розвитку економіки України:

  • макрофінансові сценарії відновлення;
  • основні та секторальні реформи (управління держмайном та приватизація, людський капітал, бізнес-клімат, фінансовий сектор);
  • стратегію розвитку ключових секторів економіки;
  • блок збільшення можливості для засвоєння інвестицій;
  • кроссекційні теми - євроінтеграція, цифровізація, регіональний розвиток та клімат.

План має бути амбітним, але реалістичним. Якщо пункти плану не будуть виконані, фінансування буде втрачено.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Яковлєв
    Олександр Яковлєв
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду