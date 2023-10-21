США та ЄС допоможуть в розробці плану відновлення України

План повинен включати реформи в економіці, верховенстві права і демократизації, а також допомогу у відновленні та реконструкції.

Євросоюз та США готові допомогти Україні розробити «План України» - документа з переліком реформ та пріоритетів у відновленні. План допоможе наблизити вступ до Євросоюзу. Про це йдеться у заяві, випущеній за підсумками саміту ЄС - США, що відбувся в п'ятницю 20 жовтня.

Так, Штати та ЄС підтвердили готовність підтримувати Україну «стільки, скільки буде потрібно», зокрема у розробці Плану України.

Європейські та американські лідери заявили, що потрібно допомогти Україні, щоб росія не змогла зруйнувати її економіку.

«Як співголови разом із Україною, Міжвідомчою донорською координаційною платформою ми працюємо разом із Україною над розробкою її Плану України (Ukraine Plan), який є частиною її європейського шляху», - написано в заяві.

План повинен включати реформи в економіці, верховенстві права і демократизації, а також допомогу у відновленні та реконструкції, підкреслюють лідери США та ЄС.

Вони окремо підтверджують, що продовжуватимуть надавати Україні фінансування для досягнення цих цілей - зокрема, захисту, ремонту та відновлення її енергетичного сектору відповідно до стандартів ЄС.

«Ми визнаємо відданість Україні та її прогресу у здійсненні реформ та наголошуємо на стратегічній важливості процесу вступу до ЄС», - додають автори заяви.

План України – це програма відновлення та розвитку країни на найближчі 4 роки.

План складатиметься із шести блоків, які сформують бачення розвитку економіки України:

макрофінансові сценарії відновлення;

основні та секторальні реформи (управління держмайном та приватизація, людський капітал, бізнес-клімат, фінансовий сектор);

стратегію розвитку ключових секторів економіки;

блок збільшення можливості для засвоєння інвестицій;

кроссекційні теми - євроінтеграція, цифровізація, регіональний розвиток та клімат.

План має бути амбітним, але реалістичним. Якщо пункти плану не будуть виконані, фінансування буде втрачено.

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