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США и ЕС помогут в разработке плана восстановления Украины

09:49, 21 октября 2023
План должен включать реформы в экономике, верховенстве права и демократизации, а также помощь в восстановлении и реконструкции.
США и ЕС помогут в разработке плана восстановления Украины
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Евросоюз и США готовы помочь Украине разработать «План Украины» - документ с перечнем реформ и приоритетов в восстановлении. План поможет приблизить вступление в Евросоюз. Об этом говорится в заявлении, выпущенном по итогам состоявшегося в пятницу 20 октября саммита ЕС - США.

Так, Штаты и ЕС подтвердили готовность поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», в частности, в разработке Плана Украины.

Европейские и американские лидеры заявили, что нужно помочь Украине, чтобы россия не смогла разрушить ее экономику.

«Как сопредседателя вместе с Украиной, Межведомственной донорской координационной платформой мы работаем вместе с Украиной над разработкой ее Плана Украины (Ukraine Plan), который является частью ее европейского пути», - говорится в заявлении.

План должен включать в себя реформы в экономике, верховенстве права и демократизации, а также помощь в восстановлении и реконструкции, подчеркивают лидеры США и ЕС.

Они отдельно подтверждают, что будут продолжать предоставлять Украине финансирование для достижения этих целей – в частности, защиты, ремонта и восстановления ее энергетического сектора в соответствии со стандартами ЕС.

«Мы признаем приверженность Украине и ее прогрессу в осуществлении реформ и подчеркиваем стратегическую важность процесса вступления в ЕС», - добавляют авторы заявления.

План Украины – это программа восстановления и развития страны на ближайшие четыре года.

План будет состоять из шести блоков, которые сформируют видение развития экономики Украины:

  • макрофинансовые сценарии обновления;
  • основные и секторальные реформы (управление госимуществом и приватизация, человеческий капитал, бизнес-климат, финансовый сектор);
  • стратегию развития ключевых секторов экономики;
  • блок увеличения возможности для усвоения инвестиций;
  • кросссекционные темы – евроинтеграция, цифровизация, региональное развитие и климат.

План должен быть амбициозным, но реалистичным. Если пункты плана не будут выполнены, финансирование будет утрачено.

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