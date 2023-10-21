Швеция намерена ограничить выплаты мигрантам

По идее правительства, усложнение получения льгот и выплат для мигрантов из неевропейских стран должно побуждать будущих мигрантов воздержаться от прибытия в Швецию, а также помочь лучше интегрировать уже находящихся в стране.

Швеция объявила о планах ограничения социальных льгот для мигрантов из стран вне Евросоюза и Европейской экономической зоны на фоне официального продления ЕС статуса временной защиты украинских беженцев до марта 2025 года. Об этом сообщают SVT и AFP.

Правое правительство Швеции во главе с премьер-министром Ульфом Кристерссоном заявило о своих намерениях в пятницу, 20 октября.

По идее правительства усложнение получения социальных льгот и выплат для мигрантов из неевропейских стран должно побуждать будущих мигрантов воздержаться от прибытия в Швецию, а также помочь лучше интегрировать уже находящихся в стране.

Также 19 октября министр юстиции Швеции Гуннар Строммер заявил, что страны ЕС должны сделать все возможное, чтобы гарантировать возвращение нелегальных мигрантов в страну происхождения.

Согласно плану правительства, мигранты за пределами ЕС и Европейской экономической зоны должны будут обязательно изучать шведский язык, а также устроиться на работу в Швеции.

Вдобавок, будет введен потолок на выплаты для неевропейских иммигрантов, чтобы они не могли получать несколько выплат одновременно – например, на детей, жилье, безработицу, болезнь и отпуск по уходу за ребенком. В заключение, иммигрантам придется ждать определенный неустановленный промежуток времени, прежде чем они смогут получать льготы.

В то же время в предложениях напрямую не упоминаются искатели убежища из Украины, которые прибыли в Швецию в результате войны РФ против Украины. Швеция выступила одной из наиболее активных стран-поклонниц Украины после начала войны и предоставила общую помощь на более чем 2 миллиарда евро, согласно вебсайту шведского правительства. Страна также приняла около 50 тысяч беженцев из Украины.

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