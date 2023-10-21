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  1. У світі

Швеція має намір обмежити виплати для мігрантів

11:17, 21 жовтня 2023
За ідеєю уряду, ускладнення отримання пільг і виплат для мігрантів з неєвропейських країн повинно спонукати майбутніх мігрантів утриматися від прибуття до Швеції, а також допомогти краще інтегрувати тих, які вже перебувають в країні.
Швеція має намір обмежити виплати для мігрантів
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Швеція оголосила про плани обмеження соціальних пільг для мігрантів з країн поза Євросоюзу та Європейської економічної зони на тлі офіційного подовження ЄС статусу тимчасового захисту для українських біженців до березня 2025 року. Про це повідомляють SVT і AFP.

Правий уряд Швеції на чолі з прем’єр-міністром Ульфом Крістерссоном заявив про свої наміри у п’ятницю, 20 жовтня. 

За ідеєю уряду, ускладнення отримання соціальних пільг і виплат для мігрантів з неєвропейських країн повинно спонукати майбутніх мігрантів утриматися від прибуття до Швеції, а також допомогти краще інтегрувати тих, які вже перебувають в країні.

Також 19 жовтня міністр юстиції Швеції Гуннар Строммер заявив, що країни ЄС мають зробити все можливе, щоб гарантувати повернення нелегальних мігрантів до країни походження.

Згідно з планом уряду, мігранти з-поза меж ЄС та Європейської економічної зони повинні будуть обов’язково вивчати шведську мову, а також влаштуватися на роботу у Швеції.

На додаток, буде запроваджена стеля на виплати для неєвропейських іммігрантів, щоб вони не могли отримувати декілька виплат одночасно – наприклад, на дітей, житло, безробіття, хворобу та відпустку по догляду за дитиною. Наостанок, іммігрантам доведеться чекати певний невстановлений проміжок часу, перш ніж вони зможуть отримувати пільги.

Водночас у пропозиціях наразі напряму не згадано шукачів притулку з України, які прибули до Швеції внаслідок війни рф проти України. Швеція виступила однією з найбільш активних країн-прихильниць України після початку війни, й надала загальної допомоги на більше ніж 2 мільярди євро, згідно з вебсайтом шведського уряду. Країна також прийняла близько 50 000 біженців з України.

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