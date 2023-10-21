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Глава Нацбанка объяснил, каким образом будут пожизненно мониторить образ жизни бывших чиновников

10:40, 21 октября 2023
Финмониторинг осуществляется ко всем клиентам банков.
Глава Нацбанка объяснил, каким образом будут пожизненно мониторить образ жизни бывших чиновников
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Глава Национального банка Андрей Пышный прокомментировал принятый Верховной Радой закон о пожизненном финмониторинге политически значимых лиц (РЭР) и объяснил, что никто пожизненно не будет «наказывать» бывших чиновников проверками.

«Никто не собирается наказывать PEP какими-то пожизненными усиленными проверками», - отметил он на своей странице в Facebook.

Финмониторинг, напомнил глава НБУ, осуществляется ко всем клиентам банков.

Что касается PEP, то им, как и другим клиентам, может быть присвоен низкий, средний или высокий уровень риска.

«Априори высокий уровень риска назначается только иностранным РЭР. Даже если к вам применяются усиленные процедуры финмониторинга, это не значит, что они бессрочны», - отметил Пышный.

В других случаях, через 12 месяцев после того, как РЭР перестал выполнять выдающиеся публичные функции и банк убедился, что рисков, присущих РЭР, нет (уровень влияния, объем полномочий в прошлом, связь между прошлыми и действующими полномочиями), его операции являются понятными - к нему будут применяться обычные процедуры финмониторинга как к любому другому клиенту.

Глава НБУ также опроверг опасения, что банки будут отказывать PEP в обслуживании и блокировать операции без разбора.

«Я прекрасно понимаю, откуда такие ожидания. Мы имеем не лучший опыт очень формального подхода со стороны ряда банков к обслуживанию РЭР, в частности, установка всем без исключения необоснованно высокого уровня риска. Однако ситуацию меняем. И ситуация меняется», - пообещал Пышный.

«НБУ в дальнейшем не потерпит подхода, когда лучший способ избежать хлопот с РЭР, это вообще отказать им в обслуживании. В конце концов, предусмотрены очень существенные штрафы, если финучреждения будут отказываться применять рискоориентированный подход», - добавил он.

Для небанковских учреждений штраф составит 1,7 млн. грн. А к банкам будут применяться более существенные меры влияния – штрафы до 10 млн грн.

«И кто бы что ни говорил, его нормы по PEP отвечают и стандартам FATF, и Директиве ЕС 2015/849, и требованиям МВФ для получения макрофинансовой помощи. Изменения могут быть неприятными, потому что они влияют на привычную реальность, хотя такие нормы существовали с 2020 по 2022 год. Но без изменений не будет прогресса», - подчеркнул Пышный.

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