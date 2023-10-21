Помогают распространять баллистические ракеты: США ввели санкции против китайских компаний

Компании работали над поставкой предметов, применяемых к ракетам, для пакистанской программы создания баллистических ракет.

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против трех базирующихся в Китае компаний. Об этом сообщает Минобороны США.

Так, Штаты ввели санкции против трех компаний в соответствии с Указом президента, направленным против распространителей оружия массового уничтожения и средств его доставки.

Находящиеся в Китайской Народной Республике (КНР) компании работали над поставкой предметов, применяемых к ракетам, для пакистанской программы создания баллистических ракет.

Санкции введены против:

General Technology Limited – занималась поставками материалов для пайки, которые используются для соединения компонентов в ракетных двигателях для баллистических ракет и при производстве камер сгорания.

Beijing Luo Luo Technology Development Co Ltd – работала над поставкой оправок и другого оборудования, которое может использоваться при производстве твердотопливных ракетных двигателей.

Changzhou Utek Composite Company Ltd, – с 2019 года компания работает над поставками стекловолокна D-glass, кварцевой ткани и ткани с высоким содержанием кремнезема, все из которых находят применение в ракетных системах.

Компании участвовали или пытались участвовать в деятельности или соглашениях, существенно способствовавших распространению оружия массового уничтожения или средств его доставки (включая ракеты, способные доставлять такое оружие).

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