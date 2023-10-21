Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Вакантні посади в штаті держустанов та в апаратах судів необхідно скоротити – Мінфін

В Уряді та Міністерстві фінансів наполягають на фінансуванні лише працюючих службовців.

Верховний Суд зробив висновок щодо закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків досудового розслідування

Норма КПК щодо закриття кримінального провадження у разі, якщо після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, застосовується до кримінальних проваджень, які внесені до ЄРДР з 16 березня 2018 року.

Кабмін вніс зміни до Правил дорожнього руху

Передбачено нові обов’язки для водіїв.

ДБР запровадить електронну систему управління кримінальними провадженнями

Уряд перерозподілив видатки задля запровадження в Державному бюро розслідувань електронної системи управління кримінальними провадженнями.

Україна фактично формує для світу стандарти притягнення до відповідальності за злочини проти довкілля як воєнні злочини, - Андрій Костін

Наша країна об’єднує світ задля забезпечення невідворотності покарання для воєнних злочинців та створення відповідних стандартів притягнення до відповідальності тих, хто намагатиметься скоїти аналогічні злочини в інших частинах світу, - Генеральний прокурор України Андрій Костін.

  1. У світі

Допомагають розповсюджувати балістичні ракети: США ввели санкції проти китайських компаній

09:31, 21 жовтня 2023
Компанії працювали над постачанням предметів, що застосовуються до ракет, для пакистанської програми створення балістичних ракет.
Допомагають розповсюджувати балістичні ракети: США ввели санкції проти китайських компаній
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти трьох компаній, що базуються в Китаї. Про це повідомляє Міноборони США.

Так, Штати ввели санкції проти трьох компаній відповідно до Указу президента, який спрямований проти розповсюджувачів зброї масового знищення та засобів її доставки.

Компанії, що знаходяться в Китайській Народній Республіці (КНР), працювали над постачанням предметів, що застосовуються до ракет, для пакистанської програми створення балістичних ракет.

Санкції введено проти:

General Technology Limited - займалася поставками матеріалів для паяння, які використовуються для з'єднання компонентів в ракетних двигунах для балістичних ракет і при виробництві камер згоряння.

Beijing Luo Luo Technology Development Co Ltd - працювала над поставкою оправок та іншого обладнання, яке може використовуватися при виробництві твердопаливних ракетних двигунів.

Changzhou Utek Composite Company Ltd, - з 2019 року компанія працює над поставками скловолокна D-glass, кварцової тканини та тканини з високим вмістом кремнезему, всі з яких знаходять застосування у ракетних системах.

Компанії брали участь або намагалися брати участь у діяльності або угодах, які суттєво сприяли поширенню зброї масового знищення або засобів її доставки (включаючи ракети, здатні доставляти таку зброю).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Яковлєв
    Олександр Яковлєв
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду