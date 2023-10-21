Суд оштрафовал Трампа на $5000 за фото помощницы судьи в соцсети

Дональда Трампа оштрафовали на $5 тысяч за сообщения в соцсети Truth о помощнице судьи и якобы ее близости с сенатором-демократом.

Суд Нью-Йорка оштрафовал бывшего президента Дональда Трампа на 5000 долларов за нарушение приказа не говорить о сотрудниках суда – и дважды его предупредили о возможном заключении. Об этом сообщает CNN.

Трамп опубликовал в Truth Social фото сотрудницы судьи Энгорона. В сообщении утверждалось, что она была «подругой» лидера большинства в Сенате Чака Шумера, демократа от Нью-Йорка. Трамп опубликовал фото, на котором они оба вместе.

Публикация была удалена из Truth Social сразу после того, как суд выдал соответствующий ордер, но она не была удалена с сайта кампании Трампа DonaldJTrump.com.

В суде Энгорон предостерег адвокатов бывшего президента за «вопиющее нарушение» и предположил, что нарушения могут привести к «тюремному заключению».

Ранее мы писали, что Трампу запретили высказываться против сотрудников суда и прокуроров по делу о нападении на Капитолий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.