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Суд оштрафовал Трампа на $5000 за фото помощницы судьи в соцсети

08:26, 21 октября 2023
Дональда Трампа оштрафовали на $5 тысяч за сообщения в соцсети Truth о помощнице судьи и якобы ее близости с сенатором-демократом.
Суд оштрафовал Трампа на $5000 за фото помощницы судьи в соцсети
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Суд Нью-Йорка оштрафовал бывшего президента Дональда Трампа на 5000 долларов за нарушение приказа не говорить о сотрудниках суда – и дважды его предупредили о возможном заключении. Об этом сообщает CNN.

Трамп опубликовал в Truth Social фото сотрудницы судьи Энгорона. В сообщении утверждалось, что она была «подругой» лидера большинства в Сенате Чака Шумера, демократа от Нью-Йорка. Трамп опубликовал фото, на котором они оба вместе.

Публикация была удалена из Truth Social сразу после того, как суд выдал соответствующий ордер, но она не была удалена с сайта кампании Трампа DonaldJTrump.com.

В суде Энгорон предостерег адвокатов бывшего президента за «вопиющее нарушение» и предположил, что нарушения могут привести к «тюремному заключению».

Ранее мы писали, что Трампу запретили высказываться против сотрудников суда и прокуроров по делу о нападении на Капитолий.

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