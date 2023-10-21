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Евросоюз на днях начнет консультации по новому пакету санкций против России, — СМИ

08:37, 21 октября 2023
Новый пакет может включать запрет на поставки российских алмазов, дальнейшее ограничение возможностей москвы обходить санкции и включение в список компаний в третьих странах, помогающих рф в этом.
Евросоюз на днях начнет консультации по новому пакету санкций против России, — СМИ
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Европейский союз на днях начнет консультации со странами-членами относительно нового пакета санкций, направленных против рф за войну против Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

Новый пакет, который станет 12-м по счету с момента вторжения рф, может включать запрет на поставки российских алмазов, дальнейшее ограничение возможностей москвы обходить санкции и включение в список компаний в третьих странах, помогающих рф в этом, сообщили собеседники на условиях анонимности.

Евросоюз совместно с G7 работает над созданием механизма, который позволит отслеживать перемещение алмазов через границы, преодолевая опасения, что любой запрет приведет к тому, что торговля будет просто перенаправлена в другие страны.

Ожидается также, что ЕС расширит список запрещенных товаров, которые рф может использовать в военных целях. Основное внимание Евросоюза и его союзников было направлено на то, чтобы помешать усилиям кремля по приобретению более короткого списка важнейших товаров, необходимых для создания и поставки оружия, и в рамках этих усилий они стремились оказывать дипломатическое давление на третьи страны, помогающие москве.

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