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  1. У світі

Євросоюз днями розпочне консультації щодо нового пакету санкцій проти рф, — ЗМІ

08:37, 21 жовтня 2023
Новий пакет може включати заборону на поставки російських алмазів, подальше обмеження можливостей москви обходити санкції і включення до списку компаній у третіх країнах, які допомагають рф в цьому.
Євросоюз днями розпочне консультації щодо нового пакету санкцій проти рф, — ЗМІ
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Європейський союз днями почне консультації з країнами-членами щодо нового пакету санкцій, спрямованих проти рф за війну проти України. Про це повідомляє Bloomberg.

Новий пакет, який стане 12-м за рахунком з моменту вторгнення рф, може включати заборону на поставки російських алмазів, подальше обмеження можливостей москви обходити санкції і включення до списку компаній у третіх країнах, які допомагають рф в цьому, повідомили співрозмовники на умовах анонімності.

Євросоюз спільно з G7 працює над створенням механізму, який дасть змогу відстежувати переміщення алмазів через кордони, долаючи побоювання, що будь-яка заборона призведе до того, що торгівля просто буде переспрямована в інші країни.

Очікується також, що ЄС розширить список заборонених товарів, які рф може використовувати у військових цілях. Основна увага Євросоюзу і його союзників була спрямована на те, щоб перешкодити зусиллям кремля з придбання коротшого списку найважливіших товарів, необхідних для створення і постачання зброї, і в рамках цих зусиль вони прагнули чинити дипломатичний тиск на треті країни, які допомагають москві.

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