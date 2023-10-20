США будут поставлять Украине ракеты ATACMS, пока мы не освободим все свои территории, — Данилов

Этот вопрос является ключевым в переговорах президентов Украины и США.

Соединенные Штаты Америки будут поставлять Украине ракеты ATACMS, пока наше государство не освободит все свои территории. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Украинскому Радио.

«Это не первое и не последнее получение нами ракет ATACMS. У нас есть договоренность с нашими партнерами, которые мы используем исключительно по территории нашей страны, которая на сегодняшний день временно захвачена террористами. Мы благодарим нашего Президента за то, что он непосредственно занимается этим вопросом. Общаясь с президентом Соединенных Штатов, каждый раз Зеленский поднимает вопрос именно дальнобойного оружия», - отметил секретарь СНБО.

Он также отметил, что этот вопрос является ключевым в переговорах президентов Украины и США.

О технических характеристиках ATACMS Данилов добавил: «Я не могу сегодня говорить, на какое расстояние они будут отправляться. Я точно могу сказать, что у некоторых будет гореть одно место после следующих партий. И это будет обязательно продолжаться до тех пор, пока мы не освободим нашу территорию. До этого времени поставки оружия не остановятся».

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