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Украина фактически формирует для мира стандарты привлечения к ответственности за преступления против окружающей среды как военные преступления, - Андрей Костин

Наша страна объединяет мир для обеспечения неотвратимости наказания для военных преступников и создания соответствующих стандартов привлечения к ответственности тех, кто будет пытаться совершить аналогичные преступления в других частях света, - Генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

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  1. В мире

США снизят размер ежемесячной финансовой поддержки Украине

20:58, 20 октября 2023
Прямая бюджетная поддержка Украины уменьшится с $1,1 млрд до $825 млн в месяц.
США снизят размер ежемесячной финансовой поддержки Украине
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Соединенные Штаты Америки сократят размер ежемесячной бюджетной помощи Украине. Об этом свидетельствует информация на сайте Белого дома.

Прямая бюджетная поддержка Украины уменьшится с $1,1 миллиарда до $825 миллионов в месяц, говорится в запросе Администрации президента Джо Байдена в Конгресс об экстренном финансировании для помощи Украине, Израилю и укреплении безопасности границ США.

Поддержку будут оказывать через Всемирный банк как возмещение разрешенных и подтвержденных расходов правительства Украины в соответствии с текущей системой условий, разработанной правительством США.

Этот запрос на финансирование основан на последней оценке Международного валютного фонда дефицита финансирования Украины на 2024 год и предположениях США относительно гарантированного распределения расходов между ЕС, Японией и другими донорами.

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