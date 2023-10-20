США снизят размер ежемесячной финансовой поддержки Украине

Прямая бюджетная поддержка Украины уменьшится с $1,1 млрд до $825 млн в месяц.

Соединенные Штаты Америки сократят размер ежемесячной бюджетной помощи Украине. Об этом свидетельствует информация на сайте Белого дома.

Прямая бюджетная поддержка Украины уменьшится с $1,1 миллиарда до $825 миллионов в месяц, говорится в запросе Администрации президента Джо Байдена в Конгресс об экстренном финансировании для помощи Украине, Израилю и укреплении безопасности границ США.

Поддержку будут оказывать через Всемирный банк как возмещение разрешенных и подтвержденных расходов правительства Украины в соответствии с текущей системой условий, разработанной правительством США.

Этот запрос на финансирование основан на последней оценке Международного валютного фонда дефицита финансирования Украины на 2024 год и предположениях США относительно гарантированного распределения расходов между ЕС, Японией и другими донорами.

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