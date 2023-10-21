Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Названы типичные ошибки автошкол и сервисных центров в ходе экзаменов на право управления автомобилем и при подготовке водителей

Сервисные центры не всегда учитывают ошибки кандидатов в водители, а в автошколах нет необходимых инструкторов и оборудованного транспорта.

Судьи, депутаты и госслужащие должны будут декларировать покупку валюты на сумму более 3500 долларов, - Комитет рекомендовал законопроект

Предлагается ввести обязанность декларировать сделки по купле-продаже валюты, если размер сделки превышает 134 тысячи грн.

Директора БЭБ предлагают избрать на конкурсе с участием международных экспертов, а работников – переаттестовать

Комитет рекомендовал законопроект о «реформе» Бюро экономической безопасности до принятия в первом чтении.

Срочные вакансии ВККС: кто Комиссии нужен прямо сейчас

Известны обязанности и размер должностных окладов.

Ответственность за ошибки в классификации должностей госслужбы будет на руководителях госорганов – НАГС

Классификацию должностей госорганам и судам будет необходимо осуществить в течение месяца.

  1. В Украине

Медикам, педагогам и должностным лицам будут платить повышенную зарплату за работу на деоккупированных территориях, — Верещук

18:02, 21 октября 2023
Кабмин утвердил порядок формирования кадрового резерва педагогов для работы на деоккупированных территориях.
Медикам, педагогам и должностным лицам будут платить повышенную зарплату за работу на деоккупированных территориях, — Верещук
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Люди из резерва работников государственных органов, образовательной и медицинской отрасли, которые будут работать на деоккупированных территориях Украины, получат большую зарплату и получат на ДОТ жилье. Об этом заявила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на брифинге, передает Укринформ.

«То есть вдвое большая зарплата (на территориях, где ведутся боевые действия. – Ред.) и в полтора раза, если там возможны боевые действия. И уже на местах руководители пытаются обеспечить жильем и всем необходимым, потому что это тоже очень важно. Но, например, если это медицинская отрасль, то у них система командировок есть уже работающая», - сказала Верещук.

Как отметила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич, несмотря на то, что Минздрав сейчас формирует резерв медиков для работы на деоккупированных территориях, уже показала свою эффективность система командировок на прифронтовые территории.

«Мы отправляем медицинских работников на 2-4 недели с ротацией. Собрали всех желающих по всем регионам страны. Это более 1 тыс. работников, изъявивших желание ехать на ДОТ и помогать своим коллегам», - сказала она.

По словам главы Минреинтеграции, среди ведомств уже есть те, которые проявили себя лидерами по вопросу формирования кадрового резерва.

«У нас уже сформировалась тройка лидеров – НАДС, МЗ и МОН, которые ведут и показывают своим примером, что это возможно», – сказала Верещук.

Как отметила глава Национального агентства по вопросам государственной службы Наталья Алюшина, уже 2137 желающих стать частью кадрового резерва заполнили анкеты, 1951 человека зачислили в этот резерв. Была упрощена процедура в резерв лиц, желающих работать.

«Они отмечают, где находятся географически и готовы ли реально приступить к работе на деоккупированных территориях. Таким образом мы можем сразу выявлять реальных кандидатов, которые уже готовы работать», - сказала она.

По словам заместителя министра образования и науки Андрея Витренко, Кабинет министров 17 октября утвердил порядок формирования кадрового резерва педагогов для работы на деоккупированных территориях.

Формирование кадрового резерва позволит заранее планировать кадровое обеспечение учебных заведений на освобожденных от врага территориях. Кандидаты должны обратиться в местный орган управления в сфере образования: лично или подать по почте или по электронной почте анкету и копии необходимых документов об образовании.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Яковлєв
    Олександр Яковлєв
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду