Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Названо типові помилки автошкіл та сервісних центрів при іспитах на право керування та підготовці водіїв

Сервісні центри не завжди враховують помилки кандидатів у водії, а автошколи не мають необхідних інструкторів та обладнаного транспорту.

Судді, депутати та держслужбовці повинні будуть декларувати купівлю валюти на суму більше 3500 доларів, - Комітет рекомендував законопроект

Пропонується ввести обов’язок декларувати операції з купівлі-продажу валюти, якщо розмір правочину перевищує 134 тисячі грн.

Директора БЕБ пропонують обрати на конкурсі за участі міжнародних експертів, а працівників – переатестувати

Комітет рекомендував законопроект про «реформу» Бюро економічної безпеки до прийняття в першому читанні.

Термінові вакансії ВККС: хто Комісії потрібен прямо зараз

Відомі обов’язки та розмір посадових окладів.

Відповідальність за помилки в класифікації посад держслужби буде на керівниках держорганів – НАДС

Класифікацію посад держорганам та судам буде необхідно здійснити протягом місяця.

  1. В Україні

Медикам, освітянам і посадовцям платитимуть підвищену зарплату за роботу на деокупованих територіях, — Верещук

18:02, 21 жовтня 2023
Кабмін затвердив порядок формування кадрового резерву освітян для роботи на деокупованих територіях.
Медикам, освітянам і посадовцям платитимуть підвищену зарплату за роботу на деокупованих територіях, — Верещук
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Люди з резерву працівників державних органів, освітньої та медичної галузі, які працюватимуть на деокупованих територіях України, отримуватимуть більшу зарплату та матимуть на ДОТ житло. Про це заявила віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на брифінгу, передає Укрінформ.

«Тобто, вдвічі більша зарплата (на територіях, де ведуться бойові дії. - Ред.) і в півтора раза, якщо там можливі бойові дії. І вже на місцях керівники намагаються забезпечити житлом та усім необхідним, бо це теж дуже важливо. Але, наприклад, якщо це медична галузь, то у них система відряджень є, яка вже працює», - сказала Верещук. 

Як зазначила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич, попри те, що МОЗ нині формує резерв медиків для роботи на деокупованих територіях, вже показала свою ефективність система відряджень на прифронтові території.

«Ми відряджаємо медичних працівників на 2-4 тижні з ротацією. Зібрали усіх охочих по усіх регіонах країни. Це понад 1 тис. працівників, які виявили бажання їхати на ДОТ та допомагати своїм колегам», - сказала вона.

За словами глави Мінреінтеграції, серед відомств вже є ті, які проявили себе лідерами у питанні формування кадрового резерву.

«У нас уже сформувалася трійка лідерів - НАДС, МОЗ і МОН, які ведуть і показують своїм прикладом, що це можливо», - сказала Верещук.

Як зазначила голова Національного агентства з питань державної служби Наталія Алюшина, вже 2 137 охочих стати частиною кадрового резерву заповнили анкети, 1951 людину зарахували в цей резерв. Було спрощено процедуру у резерв осіб, які хочуть працювати.

«Вони зазначають, де знаходяться географічно і чи готові реально розпочати роботу на деокупованих територіях. Таким чином, ми можемо одразу виявляти реальних кандидатів, які вже готові працювати», - сказала вона.

За словами заступника міністра освіти та науки Андрія Вітренка, Кабінет міністрів 17 жовтня затвердив порядок формування кадрового резерву освітян для роботи на деокупованих територіях.

Формування кадрового резерву дасть змогу заздалегідь планувати кадрове забезпечення закладів освіти на звільнених від ворога територіях. Кандидати мають звернутися до місцевого органу управління у сфері освіти: особисто або подати поштою чи електронною поштою анкету та копії необхідних документів про освіту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Яковлєв
    Олександр Яковлєв
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду