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Присяжним нагадали про необхідність подання електронних декларацій за 2021 та 2022 роки

20:22, 20 жовтня 2023
Стартувала кампанія декларування за 2021 та 2022 роки.
Присяжним нагадали про необхідність подання електронних декларацій за 2021 та 2022 роки
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Із набранням чинності Законом про відновлення декларування 12 жовтня 2023 року стартувала й кампанія декларування за 2021 та 2022 роки. Про це нагадує Ковельський міськрайонний суд.

Відповідно до підпункту «ґ» пункту 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» суб’єктами, на яких поширюється дія Закону, є, зокрема, присяжні (під час виконання ними обов’язків у суді). Присяжні під час виконання своїх обов’язків у суді, а саме під час залучення до розгляду конкретної справи, стають суб’єктами, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».

Тому в суді нагадали, про необхідність подання присяжними електронних декларацій за 2021 та 2022 роки до 31 січня 2024 року.

Для входу до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з використанням особистих ключів та відповідних їм посилених сертифікатів відкритого ключа, АЦСК, необхідно завчасно отримати послуги електронного цифрового підпису.

Порушення вимог фінансового контролю, несвоєчасне подання без поважних причин декларації є адміністративним правопорушеннями, за які передбачено відповідальність згідно ст. 172-6 кодексу України про адміністративні правопорушення.

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції роз’яснило, що змінилося при повідомленні про суттєві зміни в майновому стані.

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