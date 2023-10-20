Присяжным напомнили о необходимости подачи электронных деклараций за 2021 и 2022 годы

Стартовала кампания декларирования за 2021 и 2022 годы.

Со вступлением в силу Закона о возобновлении декларирования 12 октября 2023 года стартовала и кампания декларирования за 2021 и 2022 годы. Об этом напоминает Ковельский горрайонный суд.

Согласно подпункту «г» пункта 1 части первой статьи 3 Закона Украины «О предотвращении коррупции» субъектами, на которые распространяется действие Закона, являются, в частности, присяжные (при исполнении ими обязанностей в суде). Присяжные при исполнении своих обязанностей в суде, а именно при привлечении к рассмотрению конкретного дела, становятся субъектами, на которых распространяется действие Закона Украины «О предотвращении коррупции».

Поэтому в суде напомнили о необходимости подачи присяжными электронных деклараций за 2021 и 2022 годы до 31 января 2024 года.

Для входа в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, с использованием личных ключей и соответствующих им усиленных сертификатов открытого ключа АЦСК необходимо заранее получить услуги электронной цифровой подписи.

Нарушение требований финансового контроля, несвоевременная подача без уважительных причин декларации являются административными правонарушениями, за которые предусмотрена ответственность согласно ст. 172-6 кодекса Украины об административных правонарушениях.

Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции разъяснило, что изменилось при сообщении о существенных изменениях в имущественном состоянии.

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