США зменшать розмір щомісячної фінансової підтримки Україні

Пряма бюджетна підтримка України зменшиться з $1,1 мільярда до $825 мільйонів на місяць.

Сполучені Штати Америки зменшать розмір щомісячної бюджетної допомоги Україні. Про це свідчить інформація на сайті Білого дому.

Пряма бюджетна підтримка України зменшиться з $1,1 мільярда до $825 мільйонів на місяць, ідеться в запиті Адміністрації президента Джо Байдена до Конгресу щодо екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та на зміцнення безпеки кордонів США.

Підтримку надаватимуть через Світовий банк як відшкодування дозволених і підтверджених видатків уряду України відповідно до поточної системи умов, розробленої урядом США.

Цей запит на фінансування ґрунтується на останній оцінці Міжнародного валютного фонду дефіциту фінансування України на 2024 рік і припущеннях США щодо гарантованого розподілу витрат між ЄС, Японією та іншими донорами.

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