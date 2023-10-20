США постачатимуть Україні ракети ATACMS, доки ми не звільнимо всі свої території, — Данілов

Це питання є ключовим у перемовинах президентів України та США.

Сполучені Штати Америки постачатимуть Україні ракети ATACMS, доки наша держава не звільнить всі свої території. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю Українському Радіо .

«Це не перше і не останнє отримання нами ракет ATACMS. У нас є домовленість з нашими партнерами, що ми їх використовуємо виключно по території нашої країни, яка на сьогодні тимчасово загарбана терористами. Ми висловлюємо подяку нашому Президенту за те, що він безпосередньо займається цим питанням. Спілкуючись з президентом Сполучених Штатів, щоразу Зеленський порушує питання саме далекобійної зброї», - зазначив секретар РНБО.

Він також зауважив, що це питання є ключовим у перемовинах президентів України та США.

Щодо технічних характеристик ATACMS Данілов додав: «Я не можу сьогодні говорити, на яку відстань вони будуть відправлятися. Я точно можу сказати, що у декого буде горіти одне місце після наступних партій. І це буде обов'язково продовжуватися до того часу, поки ми не звільнимо наші території. До цього часу поставки зброї не зупиняться».

Раніше ми писали, що Президент Зеленський підтвердив застосування ATACMS в Україні.

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