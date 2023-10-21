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Голова Нацбанку пояснив, яким чином довічно моніторитимуть спосіб життя колишніх чиновників

10:40, 21 жовтня 2023
Фінмоніторинг здійснюється до усіх клієнтів банків.
Голова Нацбанку пояснив, яким чином довічно моніторитимуть спосіб життя колишніх чиновників
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Голова Національного банку Андрій Пишний прокоментував прийнятий Верховною Радою закон щодо довічного фінмоніторингу політично значущих осіб (РЕР) та пояснив, що ніхто довічно не буде «карати» колишніх чиновників перевірками.

«Ніхто не збирається карати PEP якимись довічними посиленими перевірками», – зазначив він на своїй сторінці у Facebook.

Фінмоніторинг, нагадав глава НБУ, здійснюється до усіх клієнтів банків.

Щодо PEP, їм, як і іншим клієнтам, може бути присвоєний низький, середній або високий рівень ризику.

«Апріорі високий рівень ризику призначається тільки іноземним РЕР. Навіть якщо до вас застосовуються посилені процедури фінмоніторингу, це не означає, що вони є безстроковими», - зазначив Пишний.

В інших випадках, через 12 місяців після того, як РЕР перестав виконувати визначні публічні функції і банк впевнився, що ризиків, властивих РЕР, немає (рівень впливу, обсяг повноважень у минулому, зв’язок між минулими та чинним повноваженнями), його операції є зрозумілими, - до нього застосовуватимуться звичайні процедури фінмоніторингу як до будь-якого іншого клієнта.

Очільник НБУ також спростував побоювання, що банки відмовлятимуть PEP в обслуговуванні та блокуватимуть операції без розбору.

«Я чудово розумію, звідки такі очікування. Ми маємо не найкращий досвід дуже формального підходу з боку низки банків до обслуговування РЕР, зокрема встановлення всім без винятку необґрунтовано високого рівня ризику. Однак ситуацію змінюємо. І ситуація змінюється», - пообіцяв Пишний.

«НБУ надалі не потерпить підходу, коли найкращий спосіб уникнути клопоту з РЕР, це взагалі відмовити їм в обслуговуванні. Врешті-решт передбачено дуже суттєві штрафи, якщо фінустанови відмовлятимуться застосовувати ризикоорієнтований підхід», - додав він.

Для небанківських установ штраф складатиме 1,7 млн грн. А до банків будуть застосовуватися суттєвіші заходи впливу – штрафи до 10 млн грн.

«І хто б що не говорив, його норми щодо PEP відповідають і стандартами FATF, і Директиві ЄС 2015/849, і вимогам МВФ для отримання макрофінансової допомоги. Зміни можуть бути неприємними, бо вони впливають на звичну реальність, хоча такі норми існували з 2020 до 2022 року. Але без змін не буде прогресу», - наголосив Пишний.

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