США и Израиль рассматривают возможность создания временного правительства в секторе Газа, — СМИ

Любая такая возможность потребует поддержки со стороны арабских стран по всему региону.

Американские и израильские официальные лица обсуждают возможность создания в секторе Газа временного правительства при поддержке ООН и при участии правительств арабских стран после вытеснения из анклава боевиков ХАМАС. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с обсуждениями.

Обсуждения все еще находятся на ранней стадии и зависят от несостоявшихся событий, в том числе от успеха наземной атаки Израиля.

Собеседники агентства отметили, что любая такая возможность потребует поддержки со стороны арабских стран по всему региону.

Бывший старший аналитик по Ближнему Востоку в Центральном разведывательном управлении США Уильям Ашер заявил, что создать временное правительство «было бы невероятно трудно», а получить согласие арабских правительств на это еще сложнее.

«План, предусматривающий участие арабских правительств, потребует серьезных изменений в том, как арабские государства принимают риск и сотрудничают друг с другом», — сказал Ашер.

Лидер израильской оппозиции Яир Лапид предложил вернуть контроль над сектором Газа палестинским властям, потерпевшим поражение от ХАМАС на выборах в 2006 году.

«Я считаю, что в конечном итоге лучше всего будет то, что Палестинские власти вернется в Газу», — сказал он в четверг, 19 октября.

Однако бывший старший офицер ЦРУ Тед Сингер считает, что Палестинские власти и палестинская диаспора в Иордании и Ливане не могут предложить «жизнеспособной альтернативы», поскольку больше не имеют доверия и «потеряли значимые связи с Газой».

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