Прийшла повістка, але у працівника є бронь: чи потрібно йти до ТЦК

Представники ТЦК не мають права мобілізувати людину, яка має бронювання від служби в армії.

В Україні тривають воєнний стан і загальна мобілізація. Мобілізувати можуть чоловіків призовного віку, які не мають відстрочки та за станом здоровʼя можуть виконувати військовий обовʼязок.

Стало відомо, чи можуть мобілізувати чоловіка, якщо в нього є бронь від мобілізації, та що робити, якщо заброньованому прийшла повістка. Про це повідомляють Факти ICTV.

Бронювання – це відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації, яка надається працівникам органів державної влади, підприємств, установ і організацій з метою забезпечення їхнього функціонування в особливий період.

Бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють:

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування;

на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення);

на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних сил України, інших військових формувань;

на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Згідно з законом України Про мобілізацію, представники ТЦК не мають права мобілізувати людину, яка має бронювання від служби в армії.

Втім працівники військкоматів часто зловживають своїми повноваженнями та через необізнаність громадян видають повістки заброньованим людям, відправляють на проходження ВЛК і далі розподіляють по військових частинах для несення служби.

У будь-якому разі, якщо людина отримала повістку, вона має зʼявитися до ТЦК і надати всі наявні документи.

«Коли вам прийшла повістка, треба зʼявитися до ТЦК і надати цей витяг наказу про бронювання. Вас, звичайно, можуть попросити уточнити ваші дані. Також можуть попросити пройти військово-лікарську комісію, але не мають права вас мобілізувати, у зв’язку з тим, що у вас є бронь», – зазначив адвокат Ростислав Кравець.

Якщо людина знає, що у її ТЦК працюють недобросовісні працівники, можна зателефонувати, уточнити деталі та відправити наявне бронювання поштою – цінним листом.

«Зазвичай у ТЦК часто зловживають своїми повноваженнями й не хочуть брати ваші документи, мовляв, давайте спочатку пройдіть ВЛК, а потім ми подивимося, що там у вас за документи. Тож ви можете відправити копію цього витягу наказу стосовно наявності у вас броні поштою, цінним листом, це убезпечить вас від неправомірних дій представників ТЦК, – зауважив адвокат.

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