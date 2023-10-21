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  1. В Украине

Сколько составляет средняя пенсия в Украине

13:37, 21 октября 2023
Где в Украине самые большие и самые маленькие пенсии.
Сколько составляет средняя пенсия в Украине
Изображение: freepik.com
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За третий квартал 2023 года средняя пенсия по стране выросла на 39 грн и составляет 5350,33 грн/146$.

Как сообщили на платформе открытых данных «Опендатабот», 3,57 млн пенсионеров – это чуть больше трети от общего количества – получают выплаты на этом уровне или выше.

Из них почти треть (1,13 млн человек) получают пенсии более 10 тыс. грн. Эти категории пенсионеров приходится 59% от общей суммы пенсионных выплат в стране.

29% или 3,08 млн украинцев получают пенсии от 2 до 3 тыс. грн. Выплаты менее 2 тысяч грн получают менее 1% пенсионеров в стране — 63 862 человека.

 

Сейчас в 8 регионах (Киев, Ровенщина, Донетчина, Луганщина, Днепропетровщина, Житомирщина, Запорожская и Киевская области) рядовая пенсия выше средней по стране. В еще одной области – Харьковской – выплаты держатся на уровне средних по стране.

Самая средняя пенсия в Киеве — 7 219 грн. Это на 35% больше средней пенсии по стране. А самая маленькая средняя пенсия в Тернопольской области — 4041 грн, на 14% меньше средней выплаты по Украине.

За 3 квартал текущего года еще на 7% выросла средняя пенсия в Ровенской области – до 6674 грн. Это на 25% больше среднего показателя по стране.

Количество пенсионеров продолжает уменьшаться. В течение третьего квартала 2023 года в Украине стало на 12 368 пенсионеров меньше. В общей сложности пенсионные выплаты от государства получает 10 539 968 человек.

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