В Черновцах произошел пожар в квартире из-за электрочайника, который положили на газовую плиту

Прибывшая по вызову бригада АДС обследовала квартиру и обнаружила, что причиной возгорания стал электрочайник.

Источник фото: facebook.com/chernivtsihaz

В Черновцах на днях произошел пожар в одной из квартир. О пожаре ГСЧС сообщила в аварийно-диспетчерскую службу «Черновцыгаза».

В пресс-службе АО «Оператор газораспределительной системы «Черновцыгаз» рассказали, что прибывшая по вызову бригада АДС обследовала квартиру и обнаружила, что причиной возгорания стал электрочайник, который женщина пожилого возраста положила на газовую плиту.

К счастью, пострадавших нет.

Источник фото: facebook.com/chernivtsihaz

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