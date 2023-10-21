Між Газою та Єгиптом відкрили прикордонний пункт «Рафах», — посольство США

Як довго КПП буде відкритим невідомо.

Прикордонний пункт «Рафах» між Газою та Єгиптом відкриється в суботу, 21 жовтня, о 10:00 за місцевим часом. Про це повідомило посольство США в Ізраїлі.

У посольстві також зазначили, що наразі не володіють інформацією, як довго він залишатиметься відкритим для виїзду з Гази іноземних громадян.

Американські дипломати очікують, що багато людей намагатимуться перетнути кордон у разі його відкриття. Посольство попереджає громадян США, які намагатимуться в'їхати до Єгипту, що слід очікувати «потенційно хаотичного і безладного середовища по обидва боки кордону».

«Ситуація залишається динамічною і мінливою, а безпекове середовище - непередбачуваним. Ви повинні оцінити свою особисту безпеку, перш ніж вирішити рухатися до кордону або намагатися перетнути його», - йдеться у повідомленні.

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