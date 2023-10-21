Из-под завалов полуразрушенного жилого дома в Запорожье спасли рыжего кота: видео

Около 12 часов четырехлапый находился под развалинами.

Скриншот из видео

Домашним любимцам так же, как и нам сложно, ведь они также боятся сирен, вздрагивают от взрывов, травмируются и погибают от вражеских ударов.

Спасатели ГСЧС показали рыжего котика, которого спасли. Его достали из-под завалов полуразрушенного жилого дома в Запорожье.

«Около 12 часов четырехлапый находился под развалинами строительных конструкций», - отметили в ГСЧС.

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