В Одеській області від удару струмом загинув підліток

Ще двох дітей госпіталізували у важкому стані.

Зображення: freepik.com

В Одеській області внаслідок ураження електричним струмом загинув підліток. Ще двох дітей госпіталізували у важкому стані.

Про це повідомили в головному управлінні ДСНС України в Одеській області.

Подія стався вночі 21 жовтня у селі Слобідка Подільського району. Повідомлення до Служби порятунку від чергового «103» надійшло о 01:10.

Рятувальники за допомогою триколісної драбини, мотузки та нош зняли тіло хлопця з даху вагона.

Також зняли підлітків 2006 та 2007 років народження, їх у важкому стані госпіталізували до медичного закладу.

Обставини події встановлюються.

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