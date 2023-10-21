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  1. В Україні

В Одеській області від удару струмом загинув підліток

15:50, 21 жовтня 2023
Ще двох дітей госпіталізували у важкому стані.
В Одеській області від удару струмом загинув підліток
Зображення: freepik.com
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В Одеській області внаслідок ураження електричним струмом загинув підліток. Ще двох дітей госпіталізували у важкому стані.

Про це повідомили в головному управлінні ДСНС України в Одеській області.

Подія стався вночі 21 жовтня у селі Слобідка Подільського району. Повідомлення до Служби порятунку від чергового «103» надійшло о 01:10.

Рятувальники за допомогою триколісної драбини, мотузки та нош зняли тіло хлопця з даху вагона.

Також зняли підлітків 2006 та 2007 років народження, їх у важкому стані госпіталізували до медичного закладу.

Обставини події встановлюються.

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