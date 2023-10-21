Конфискованные российские активы должны стать основным ресурсом для восстановления Украины, — Шмигаль

Евродепутаты поддерживают инициативу Украины по направлению замороженных на Западе средств россии на восстановление нашей страны.

Конфискованные российские активы в следующем году должны стать основным ресурсом для восстановления Украины. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 20 октября.

В частности, Шмыгаль проинформировал, что евродепутаты поддерживают инициативу Украины по направлению замороженных на Западе средств россии на восстановление нашей страны.

«Мы постоянно работаем и убеждаем союзников в том, что это нужно сделать как можно быстрее. Имеем в этом поддержку многих стран и политиков в ЕС, США и Великобритании. Делаем для этого все возможное, ведь конфискованные российские активы уже в следующем году должны стать основным ресурсом нашего восстановления», - подчеркнул премьер-министр.

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