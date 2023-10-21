В Украине создали виртуальный Музей похищенного искусства

Музей доступен из любой точки мира через браузер и не требует дополнительных программ.

Источник фото: museumofstolen.art / скриншот

В Украине создали цифровую экспозицию с произведениями искусства, которые похитили россияне из музея в Мариуполе. Это, в частности, оригиналы эскизов Архипа Куинджи, картины Ивана Айвазовского и Николая Дубовского.

Виртуальный Музей похищенного искусства доступен из любой точки мира через браузер и не требует дополнительных программ. Авторы надеются, что проект привлечет внимание международного сообщества к этой проблеме.

Первая виртуальная экскурсия состоится 27 октября. Также посетители во время просмотра экспозиции могут общаться.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.