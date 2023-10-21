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  1. В Украине

Попытки обмануть еЧергу: только за октябрь система отменила более 400 записей

17:43, 21 октября 2023
Участников перевозок призывают воздерживаться от манипуляций с еЧергой.
Попытки обмануть еЧергу: только за октябрь система отменила более 400 записей
Источник фото: uapl.info
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Система еЧерга обнаружила попытки обмануть ее, отменив более 400 записей в октябре. Отмена касалась записей, где возникали манипуляции с таможенными декларациями, в частности, когда транспортное средство было указано как пустое в очереди, но прибыло в пункт пропуска уже загруженным.

ЕЧерга ведет постоянную проверку информации о возможных недобросовестных действиях перевозчиков, иногда такие сообщения поступают от других участников перевозок. Например, вблизи одного из пунктов пропуска во Львовской области водители сообщили о случае, когда загруженное авто прибыло на въезд в пункт пропуска, хотя в еЧерге оно было записано как пустое.

Инспекторы Укртрансбезопасности провели проверку и подтвердили наличие груза в транспортном средстве, после чего объяснили водителю, что у него нет возможности проехать. При внесении новой таможенной декларации, Система автоматически отменила очередь водителя, и его пришлось снова становиться в очередь.

Участников перевозок призывают воздерживаться от подобных манипуляций, поскольку это позволит им сэкономить время и более эффективно планировать свою хозяйственную деятельность.

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