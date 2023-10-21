Авторизація митних процедур: підприємства можуть самостійно виконувати частину митних формальностей

Підприємства отримають новий інструмент для спрощення митних формальностей.

Завдяки новій системі, підприємства, які мають авторизацію на використання «процедури випуску за місцезнаходженням», отримали можливість самостійно виконувати певну частину митних формальностей. Ця ініціатива впроваджена в рамках європейського підходу до митної справи та здійснюється завдяки Автоматизованій системі митного оформлення (АСМО), розробленій та впровадженій Держмитслужбою. Про це повідомляє Державна митна служба України.

На практиці процедура виконується наступним чином:

Підприємство надсилає АСМО електронне повідомлення про прибуття вантажів. Це повідомлення містить інформацію про документ контролю доставки, авторизований об'єкт, його утримувача, номери транспортних засобів та митне забезпечення на них, а також інформацію щодо стану вантажу (неушкоджене, пошкоджене, втрачене або відсутнє). Митниця приймає рішення щодо дозволу на розвантаження або проведення митного огляду на підставі умов, визначених у авторизації. Дозвіл на розвантаження видаватиметься автоматично, якщо митниця не прийме рішення у визначений термін. Після розвантаження підприємство надсилає митниці електронне повідомлення про розвантаження, яке включає інформацію про виявлені при розвантаженні невідповідності, пошкодження або втрату товарів, а також інші розбіжності та порушення. Митниця розглядає це повідомлення і вирішує, чи слід проводити митний огляд товарів. Рішення процедури також автоматично формується у разі його неприйняття в установлений термін. Після розвантаження митниця робить відмітку про умовне завершення переміщення, вивільнення гарантії та блокування суми гарантії, яка використовується для тимчасового зберігання товарів. Блокування розблоковується під час митного оформлення товарів у вибраний митний режим.

Ініціатива спрощує та прискорює митні процедури для підприємств, які отримали відповідну авторизацію та дозвіл на використання «процедури випуску за місцезнаходженням».

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