З Ізраїлю евакуювали ще 79 українців

Це вже четвертий евакуаційний борт з Ізраїлю з 79 громадянами України.

Джерело фото: посольство України в Ізраїлі

З Тель-Авіва, що в Ізраїлі, до румунського Бухареста вилетів четвертий евакуаційний борт з 79 громадянами України. Про це повідомляє посольство України в Ізраїлі.

Літак вилетів 19 жовтня о 22:30 за місцевим часом з аеропорту Бен Гуріон.

«Посольством було забезпечено надання консульської допомоги українцям під час реєстрації та проходження паспортних і митних процедур», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, евакуація українців із Сектору Гази буде в пріоритеті у єгипетської влади, – заявив Лубінець.

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