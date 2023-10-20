Інформація про Пункти незламності вже в Дії – Денис Шмигаль

Для українців у п'ятницю, 20 жовтня, запрацювала нова . Так, у Дії відтепер можна знайти найближчий до себе Пункт незламності, подивитися графік роботи та зручності, прокласти маршрут. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Мапу можна завантажити, і вона буде доступна навіть офлайн, якщо зникне електроенергія та зв'язок, наголосив Прем'єр.
Послуга запрацювала для всіх областей, окрім Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської з міркувань безпеки.
У Дії розповіли як працює послуга:
Зайдіть у Дію → натисніть Послуги — Пункти незламності → виберіть свою область та завантажте мапу, перейдіть до мапи та надайте доступ до своєї геолокації.
Дія покаже Пункти незламності в радіусі 1,5 км. Якщо не хочете ділитися своїм розташуванням, можете знайти пункти вручну.
Також можете застосувати фільтри та прокласти маршрут. Серед фільтрів:
- інтернет
- мобільний зв’язок
- генератор
- пандус тощо
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