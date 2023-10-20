Информация о Пунктах несокрушимости уже в Дії – Денис Шмыгаль

Для украинцев в пятницу, 20 октября, заработала новая услуга. Так, в Дії теперь можно найти ближайший Пункт несокрушимости, посмотреть график работы и удобства, проложить маршрут. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Карта можно скачать, и она будет доступна даже офлайн, если исчезнет электроэнергия и связь, подчеркнул Премьер.
Услуга заработала для всех областей, помимо Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской, по соображениям безопасности.
В Дії рассказали, как работает услуга:
Зайдите в Дію → нажмите Услуги — Пункты несокрушимости → выберите область и загрузите карту, перейдите к карте и предоставите доступ к геолокации.
Дія покажет Пункты несокрушимости в радиусе 1,5 км. Если вы не хотите делиться своим расположением, можете найти пункты вручную.
Также можно использовать фильтры и проложить маршрут. Среди фильтров:
- интернет
- мобильная связь
- генератор
- пандус и т.д.
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