В собственность общины Киева возвращены гидросооружения вдоль Днепра

Отменено 5 незаконных регистраций имущественных прав и прав собственности на гидротехнические сооружения вдоль Днепра.

Источник фото: Офис Генерального прокурора

Прокуратура столицы вернула гидротехнические сооружения вдоль реки Днепр в собственность общины Киева. Шумная история о регистрации имущественных прав и права собственности на ряд гидротехнических сооружений, расположенных в разных районах столицы началась стала известной уже в конце сентября 2021 года, – сообщает Офис Генерального прокурора.

Специалисты прокуратуры обнаружили, что физическое лицо владело «на праве хранения» имущественными правами на несколько гидротехнических сооружений, общей площадью примерно 150 тысяч квадратных метров. Также оказалась недобросовестная деятельность юриста-предпринимателя, который зарегистрировал и продал имущественные права на гидросооружение площадью практически 143 тысячи квадратных метров на острове «Оболонский» в Киеве.

Прокуратура установила также незаконную регистрацию права собственности на причал, берегоукрепление вдоль полуострова «Собачье устье», а также на другие гидротехнические сооружения в разных районах Киева.

Эти незаконные регистрации могут привести к тому, что недобросовестные лица смогут приобрести права на земельные участки в пределах общины города Киева и распоряжаться ими по собственному желанию.

Сейчас прокуратура уже достигла отмены 5 незаконных регистраций имущественных прав и прав собственности на гидротехнические сооружения, а работа над еще 2 судебными решениями продолжается.

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