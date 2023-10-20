У власність громади Києва повернуто гідроспоруди вздовж Дніпра

Скасовано 5 незаконних реєстрацій майнових прав та прав власності на гідротехнічні споруди вздовж Дніпра.

Джерело фото: Офіс Генерального прокурора

Прокуратура столиці повернула гідротехнічні споруди вздовж річки Дніпро до власності громади Києва. Шумна історія щодо реєстрації майнових прав та права власності на ряд гідротехнічних споруд, що розташовані в різних районах столиці почалася стала відомою вже наприкінці вересня 2021 року, – повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Спеціалісти прокуратури виявили, що фізична особа володіла «на праві зберігання» майновими правами на кілька гідротехнічних споруд, загальною площею приблизно 150 тисяч квадратних метрів. Також виявилася недобросовісна діяльність юриста-підприємця, який зареєстрував та продав майнові права на гідроспоруду площею практично 143 тисячі квадратних метрів на острові «Оболонський» в Києві.

Прокуратура встановила також незаконну реєстрацію права власності на причал, берегоукріплення вздовж півострова «Собаче гирло», а також на інші гідротехнічні споруди в різних районах Києва.

Ці незаконні реєстрації можуть призвести до того, що недобросовісні особи зможуть набути права на земельні ділянки в межах громади міста Києва та розпоряджатися ними за власним бажанням.

Наразі прокуратура вже досягла скасування 5 незаконних реєстрацій майнових прав та прав власності на гідротехнічні споруди, а робота над ще 2 судовими рішеннями триває.

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