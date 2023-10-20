На Київщині пасажирський потяг збив 50-річного чоловіка

Чоловіка з тяжким травмами доставили до лікарні.

У Глевасі Київської області чоловік потрапив під потяг на платформі залізниці. Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

Правоохоронці попередньо встановили, що пасажирський потяг збив 50-річного чоловіка. Медики доставили його у відділення Васильківської лікарні.

«За фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинили тяжкі тілесні ушкодження, слідчі розпочали досудове розслідування (ч.2 ст. 276 ККУ)», - сказано у повідомленні.

Фото: kv.npu.gov.ua

Раніше ми писали, що у місті Буча, що на Київщині, вантажний потяг збив 36-річного чоловіка.

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